Des investissements pour des projets pour les aînés de Berthier-Maskinongé

Des investissements importants pour la mise en place de projets pour les aînés de Berthier-Maskinongé ont été annoncée par le député fédéral, Yves Perron. Les organismes de la région ont répondu présents à l’appel de projets du programme Nouveaux Horizons, lancé en novembre, indique le communiqué du député.

Huit organismes de la circonscription se partageront un montant de 156 115 $ pour la réalisation de projets destinés aux services aux aînés, ce qui représente le triple du montant total octroyé l’an dernier.

« L’amélioration de la qualité de vie de nos aînés est au cœur de la mission de nombreux organismes de notre région. Je suis très heureux de constater que plusieurs projets destinés au bien-être des aînés pourront voir le jour dans la prochaine année », a affirmé Yves Perron.

Le programme priorise les projets répondant aux objectifs suivants : promouvoir le bénévolat, encourager la participation des aînés à la collectivité à titre de mentors, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, appuyer la participation sociale et l’inclusion des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour les projets ou programmes communautaires nouveaux ou existants, destinés aux aînés.

Les projets retenus devaient soutenir une des cinq priorités du programme : soutenir un vieillissement en bonne santé, prévenir la maltraitance des personnes âgées, accueillir la diversité et l’inclusion et enfin, aider les aînés à vieillir chez eux.

« On sait que nos aînés ont été les plus isolés durant les deux dernières années. Ces investissements contribueront précisément à l’amélioration des services offerts, à un meilleur accès à ces services ainsi qu’à l’épanouissement personnel et social des aînés », se réjouit le député.

Le député souligne la grande contribution des organismes participants de Berthier-Maskinongé : « il est important que nous fassions tout ce qui est possible pour continuer de renforcer l’autonomie de nos aînés et d’améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Je félicite les organismes participants, et les remercie de leur apport positif pour le bien-être de nos aînés ».

Il rappelle toutefois que trop d’aînés vivent encore dans la précarité financière : « Au Bloc Québécois, on travaille fort depuis longtemps pour l’obtention de l’augmentation de la pension de vieillesse de 110 dollars par mois à partir de 65 ans. J’invite par ailleurs les citoyennes et citoyens qui ne l’auraient pas encore fait à signer la pétition en ligne à ce sujet, marrainée par ma collègue Andréanne Larouche », conclut Yves Perron. (https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-3820)