IDE Trois-Rivières remporte le prix Prix Joseph-Beaubien aux assises de l'UMQ

Lors du gala du mérite Ovation municipale au Centre des congrès de Québec à l’occasion des 100e Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, la Stratégie de développement immobilier d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières a mérité les grands honneurs.

Le projet déposé par la Ville de Trois-Rivières a remporté le Prix Joseph-Beaubien, créé cette année en l’honneur du premier président de l’UMQ. Ce Prix est accordé à une municipalité qui, parmi les finalistes, fait preuve d’ingéniosité, de persévérance et d’effervescence, précise le communiqué d’IDE Trois-Rivières.

« Le jury considère que ce projet fait preuve d’une grande originalité par rapport aux pratiques habituelles des municipalités. C’est une façon pour la municipalité de contribuer à son développement économique tout en limitant l’éparpillement sur son territoire et ainsi contribuer à la lutte contre les changements climatiques », a expliqué le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, lors du dévoilement du projet gagnant.

« Au cours de ces Assises, nous avons eu la chance de présenter notre projet aux élus d’autres municipalités, qui ont démontré un vif intérêt. Notre modèle peut être appliqué ailleurs au Québec et ça le rend extrêmement intéressant », a affirmé le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, en accueillant avec fierté cette reconnaissance acceptée en compagnie de membres du conseil municipal et de l’équipe d’IDE Trois-Rivières.

En 2018, quelque 3 millions de pieds carrés de bâtiments industriels et urbains étaient laissés à l’abandon ou sous-utilisés sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. En quatre ans, grâce à une ambitieuse stratégie de développement immobilier, cette superficie a été réduite des deux tiers. Les onze friches récupérées par l’IDE Trois-Rivières ont repris vie, accueillant aujourd’hui 75 entreprises où travaillent 600 personnes.

Parmi les bâtiments revitalisés, on retrouve l’ancien Centre funéraire Rousseau, qui accueille maintenant l’Espace 445, l’ancienne usine de Germain & Frère, qui deviendra le Centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, le 3550 L.-P.-Normand, devenu la Fabrique 3550, et l’ancienne usine Dayco, devenue la Fabrique 9600.

Le mérite Ovation municipale de l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l’avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté.

Il s’adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu’aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.