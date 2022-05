300 000 $ pour soutenir les infrastructures jeunesse du Centre d’amitié autochtone

Le projet Nikante du Centre d’amitié autochtone de La Tuque recevra un appui gouvernemental de plus de 300 000 $. C’est ce qu’a annoncé la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, dans un communiqué.

Le projet vise à soutenir les organismes jeunesse et de favoriser le maintien et l’amélioration de leurs locaux. Il s’agit de la construction d’une terrasse multifonction fermée sur le toit de leur bâtiment. Il s’agit d’un lieu d’expression culturelle et de participation citoyenne dédié aux jeunes autochtones.

Ce projet bénéficiera annuellement à 175 jeunes, principalement autochtones, de 14 à 29 ans.

En tout, 18 projets, répartis dans 10 régions du Québec et totalisant des investissements de plus de 2 millions de dollars, recevront du financement de la part du gouvernement.

« Je suis fière que notre gouvernement donne les moyens à des organismes tels que le Centre d’amitié autochtone de La Tuque d’améliorer la qualité de leurs locaux. Les organismes jeunesse ont un réel pouvoir de soutien de milliers de jeunes, partout au Québec. Je tiens à remercier sincèrement la directrice du CAALT, Mme Laurianne Petiquay pour son merveilleux travail et son engagement envers les jeunes », souligne la députée Marie-Louise Tardif.

« Pour le CAALT, l’octroi de ce financement est une reconnaissance considérable. Offrir un espace culturellement pertinent et sécurisant aux jeunes Nehirowisiw parvient à contribuer au développement global des jeunes. Assurer des services adéquats aux jeunes, c’est contribuer à une société juste et équitable pour demain. “Mikwetc” de croire en notre mission », affirme Laurianne Petiquay, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque

L’appel à projets 2023-2024 est prévu ce printemps. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d’abord, par le dépôt d’un avis d’intention, puis par celui d’une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.

Le Programme d’aide aux infrastructures jeunesse permet aux organismes sans but lucratif, aux coopératives et aux entreprises d’économie sociale dont les activités s’adressent principalement aux jeunes de 15 à 29 ans, de concrétiser des projets de rénovation, de construction et d’agrandissement. Lancé officiellement en 2020, il s’inscrit dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et en continuation avec le Plan d’action jeunesse 2021-2024, dévoilé le 13 juin.