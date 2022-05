Des activités spéciales du 20e anniversaire de la MRC des Chenaux

Pour souligner ses 20 années d’existence, la MRC des Chenaux organise quelques activités ponctuelles pour souligner cet anniversaire, précise le communiqué de la MRC.

« Déjà 20 ans ! Malgré que la MRC des Chenaux soit un jeune territoire, il se démarque déjà par une belle maturité et un milieu de vie dynamique. Nous avons toujours eu le souci d’être présents et offrir le meilleur à nos citoyens, dans un cadre de vie exceptionnel. Nous poursuivrons notre mission d’être “si proches” de notre communauté et tenter de leur offrir une qualité de vie à la hauteur de leurs attentes », affirme Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux et maire de Saint-Narcisse.

La programmation

Développée et proposée par la Microbrasserie Le Presbytère, la bière « La Chenaloise » est une bière blonde fraîchement aromatisée aux concombres du Maraîcher de Batiscan. Le propriétaire Françis Boivert brassera spécifiquement pour le 20e anniversaire. Elle sera disponible dès le mois de juillet dans plusieurs points de vente. Une partie des profits de la vente sera versée à un organisme de la MRC des Chenaux.

De la naissance de la MRC en 2002 à l’adoption de la politique culturelle jusqu’à la création du nouveau logo en 2021, nombreuses sont les actions mises en place pour faire rayonner la MRC des Chenaux et ses municipalités. Illustrée par la firme La machine à vapeur de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, une série de 20 publications thématiques seront diffusées au cours de l’été pour mettre en lumières ces faits marquants.

Souper spécial

Le 10 juin aura lieu un souper spécial au Vieux Presbytère de Batiscan avec les élus (anciens et actuels). Musique d’ambiance par la chanteuse Marika Sokoluk et Manon Chénard-M. au piano, ainsi qu’un BBQ gastronomique par le Restaurant Le Villageois sont au programme pour animer cette soirée festive.

Aux entrées des municipalités, les vieux panneaux de signalisation ont été remplacés avec le nouveau logo, une réalisation des Enseignes professionnelles.

La MRC des Chenaux et ses équipes multiplient les projets et plusieurs verront le jour d’ici l’automne 2022.

Culture des Chenaux lancera sa nouvelle plateforme « Patrimoine Bâti » pour faciliter les recherches des établissements patrimoniaux. Le dévoilement des œuvres retenues pour composer le Circuit des murales est prévu d’ici la fin juin 2022.

Le comité Achat local a récemment refait son image de marque. La planification d’un nouveau projet démarrera cet été pour sensibiliser et promouvoir l’achat local tout au long de l’année.

La MRC rafraîchira son site web et y mettra à jour ses services, comme le transport adapté et collectif, et les autres services liés au développement du territoire.