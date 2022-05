Travaux majeurs sur le boulevard des Chenaux

Des travaux de trottoirs, de planage et de pavage sur le boulevard des Chenaux auront lieu du 9 mai 2022 au 11 juin.

Les travaux de trottoirs et de planage se font entre 6h30 et 21h00 du lundi au vendredi, mais peuvent se faire en dehors de cette plage horaire sur approbation de la ville.

Les travaux de pavage se font entre 18h00 et 6h00 am. La circulation se fait par alternance avec présence de signaleurs. Les citoyens ont accès à leur entrée durant les travaux à part ceux touchés par des travaux de trottoirs qui durent entre 4 et 5 jours.