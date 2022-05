250 000 $ pour 11 projets touristiques dans Laviolette–Saint-Maurice

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 250 756 $ pour appuyer la réalisation de 11 projets touristiques dans sa circonscription de Laviolette–Saint-Maurice.

C’est la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, qui en a fait l’annonce aujourd’hui. Ce soutien provient de l’Entente de partenariat régional en tourisme, précise le communiqué.

Le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

« Nous avons soutenu plusieurs dizaines d’organismes touristiques dans Laviolette–Saint-Maurice. Ceci démontre le dynamisme des gestionnaires et des propriétaires de ces entreprises. Je suis toujours fière de constater la qualité des dossiers qui sont déposés et qui obtiennent du soutien financier », précise la députée Marie-Louise Tardif,

De son côté la la minsitre Caroline Proulx ajoute que pour « assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. Je me réjouis de l’aide financière apportée à ces projets touristiques, car ils contribueront à augmenter l’attractivité de la Mauricie. »

« Les dernières années ont démontré la volonté des entrepreneurs d’ici à se réinventer et nous sommes particulièrement heureux de l’engouement pour l’investissement régional. La Mauricie a le vent dans les voiles et la prochaine saison touristique s’annonce excellente, entre autres, grâce aux projets innovants et au renouvellement de l’offre proposés par les entreprises soutenues aujourd’hui », affirme pour sa part Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.