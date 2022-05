Travaux de réfection des services municipaux du secteur Sainte-Gertrude

Des travaux majeurs seront entrepris cette été dans le secteur Sainte-Gertrude de la Ville de Bécancour. Les réseaux d’aqueduc, d’égouts domestiques et pluviaux seront complètement refaits cet été, précise le communiqué de la ville.

« Ces travaux essentiels permettront de contribuer au maintien des services et à la mise aux normes réglementaires des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées de ce secteur. Le réseau d’aqueduc, les égouts domestiques et pluviaux, les trottoirs, les bordures de rues ainsi que l’asphalte seront reconstruits » précise-t-on.

Les travaux se dérouleront entre la rue des Cormiers (station-service) et le numéro 9595, boulevard du Parc-Industriel.

Le calendrier de réalisation sera publié sous peu. Pour expliquer l’ampleur de cette réfection aux résidents du secteur Sainte-Gertrude, une soirée d’information, animée par le Service technique de la Ville et l’ingénieur attitré au dossier, sera tenue le 19 mai 2022, à 19 h, à la salle de Villers de ce même secteur.

Les citoyens recevront une invitation par la poste. Une période de questions suivra la présentation des intervenants. La nécessité du projet, la séquence de fermeture, les détours, les options de facilitation seront notamment abordés.

La séance sera enregistrée et mise à la disposition des résidents sur le becancour.net afin que celles et ceux ne pouvant s’y présenter puissent obtenir l’information. Les entrepreneurs et marchands du secteur ont déjà été rencontrés au mois de mars pour exposer le projet.

Les actualités concernant les travaux seront sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook municipale bientôt.