Pont des Piles: les travaux avance plus rapidement que prévu

Les travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan, avancent rondement de sorte que l’échéancier serait devancé de quelques semaines pour la réouverture du pont.

C’est ce qu’indique le ministère des Transports dans un communiqué ce matin : « l’état d’avancement actuel du chantier permet au ministère de planifier la réouverture de la structure à l’automne plutôt qu’à la toute fin de l’année 2022 ».

La construction des pylônes est commencée depuis la mi-avril. De plus, puisque les démarches relatives à l’acquisition des haubans sont également bien entamées, la livraison pourrait être effectuée au début de l’été, précise-t-on.

« Dès le début des travaux, nous avons établi que notre priorité dans ce dossier était de rouvrir le pont le plus rapidement possible. On a déployé tous les efforts pour y arriver. Nos équipes poursuivent le travail afin d’offrir aussi rapidement que possible une structure sécuritaire aux usagers de la route », affirme le ministre des Transports, M. François Bonnardel.