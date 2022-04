Ramassage des feuilles mortes et des résidus verts à la fin mai

Le ramassage des résidus verts et de feuilles mortes se déroulera à la fin du mois de mai sur le territoire de Shawinigan.

La direction de la ville demande aux citoyens de prendre note de la semaine de ramassage selon le secteur :

Semaine du 22 mai pour les secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges et Saint-Gérard-des-Laurentides, de même que le quartier Grand-Mère-Est et les milieux éloignés (endroits avec collecte manuelle).

Semaine du 29 mai pour les secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère.

Le ramassage des résidus verts n’a aucun lien avec la journée habituelle de ramassage des déchets ou du recyclage, indique le communiqué de la ville. Les citoyens doivent placer les sacs en papier en bordure de rue avant le début de votre semaine de collecte, au plus tard le lundi matin (avant 7 h).

Sacs en papier obligatoires

Seuls les sacs en papier sont acceptés pour ce ramassage. « Les sacs biodégradables et oxodégradables ne sont pas autorisés, car ils ne sont pas compatibles avec le site de traitement. Pour éviter les désagréments de la pluie, procurez-vous des sacs en papier de qualité résistants aux intempéries (double épaisseur) et n’hésitez pas à les couvrir d’une bâche en attendant votre semaine de collecte », souligne le communiqué de la ville.

Matières acceptées

En plus des feuilles mortes, les résidus verts comprennent les tiges, les plantes, les brindilles, les mauvaises herbes et autres résidus de jardins. Les branches d’arbres de moins de 1 m de long et de 5 cm de diamètre sont aussi acceptées, mais doivent être ficelées en ballot. Si la grosseur de vos résidus verts excède ces dimensions, ils doivent être transportés à l’écocentre.

Des détails sur le feuillicyclage sont précisés sur le site Web de Shawinigan à la section feuilles.