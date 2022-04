Forte présence policière et nombreux contrôles sur les routes du Québec

À l'occasion du congé Pascal, il n'y aura pas que les conducteurs qui seront plus nombreux sur les routes. La Sûreté du Québec prévoit également d'accroître sa présence avec de très nombreux contrôles.

Le congé de Pâques a la mauvaise habitude de voir une forte augmentation des accidents de la route. En effet, il cumule à lui seul plusieurs facteurs de risque : fort achalandage, des conditions climatiques incertaines alors que les pneus d'été sont à nouveau autorisés, comportements routiers inadaptés.

C'est pour cela que la Sûreté du Québec appelle les conducteurs à la plus grande vigilance. Ainsi, de nombreuses opérations en sécurité routière sont prévues sur l’ensemble du territoire. Les policiers surveilleront notamment les comportements routiers à risque, dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et les drogues.