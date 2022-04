Shawinigan donne des précisions sur le changement de fréquence du ramassage des déchets

La Ville de Shawinigan donne des précisions sur la modification de la fréquence pour le ramassage des déchets, car la décision semble créer plusieurs inquiétudes chez les citoyens, indique le communiqué de la municipalité.

« L’explosion des coûts est la principale raison qui a motivé la Ville à conserver la collecte de déchets toutes les deux semaines dès cet été. Les tarifs des fournisseurs qui effectuent le ramassage et le transport des matières résiduelles sont en hausse, notamment à cause de l’augmentation du prix de l’essence et la pénurie de main-d’œuvre. La Ville a octroyé un nouveau contrat le 1er mars 2022 qui est entré en vigueur le 1er avril 2022, soit à l’échéance du contrat précédent », précisent les autorités de la ville.

En 2021, les coûts s’élevaient à près de 870 000 $, alors qu’en 2022, seulement pour les mois d’avril à décembre (9 mois), le nouveau contrat est à 1 073 000 $.

Sur une base annuelle, ça représente un coût de 1 370 000 $ pour 2022, soit une augmentation de 57 % même si le ramassage se fait aux deux semaines en période estivale (sauf pour certaines zones).

Les montants prévus pour le ramassage et le transport des déchets (bacs roulants) sont de 1 302 190 $ pour 2023 et de 1 605 780 $ pour 2024. Toutefois, la Ville continue à évaluer d’autres solutions pour limiter l’augmentation des coûts en lien avec la gestion des matières résiduelles.

« Ce qu’on a voulu faire, c’est de limiter au maximum l’impact financier pour les citoyens même si on sait que c’est un changement important », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Il faut se rappeler que c’est une période de transition puisque, dès le printemps prochain, le ramassage des matières organiques va débuter avec l’arrivée des bacs bruns. »