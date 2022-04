Le compteur de la dette fédérale s'arrête à Trois-Rivières

Les citoyens de Trois-Rivières ont reçu la visite du Compteur de la dette de la Fédération canadienne des contribuables qui fait une tournée pancanadienne.

Cette tournée a pour objectif de montrer l’augmentation en temps réel de la dette fédérale de 1000 milliards de dollars aux contribuables de Trois-Rivières.

« C’est difficile d’imaginer une dette de 1000 milliards de dollars, mais on sait comment on se sent lorsqu’on voit une facture qui augmente en temps réel. C’est exactement ce que le Compteur de la dette montre aux Canadiens, » a dit Franco Terrazzano, directeur fédéral de la FCC.

« La dette du Canada dépasse déjà 1000 milliards de dollars et elle augmente de presque 145 millions de dollars chaque jour. Si un Canadien filmait un vidéo de deux minutes devant le Compteur de la dette, ce vidéo montrerait une croissance de 200 000 $ de notre dette nationale », continue-t-il

Le Compteur de la dette nationale est un tableau numérique monté sur le côté d’un camion montrant en temps réel l’augmentation de notre dette de 1000 milliards de dollars.

La FCC fait le tour du pays avec son Compteur de la dette afin de montrer l’augmentation en temps réel de la dette fédérale : la dette fédérale dépasse 1100 milliards de dollars ; la dette augmente de 144,9 millions de dollars chaque jour ou 1677 $ par seconde ; la part individuelle de la dette fédérale revenant à chaque Canadien et Canadienne représente plus de 30 000 $.

La FCC a lancé la première tournée nationale du Compteur de la dette dans les années 90 afin de lutter contre les déficits chroniques et la dette croissante. La FCC a bâti un nouveau Compteur de la dette comme l’ancien n’avait pas assez de chiffres pour afficher les 1 000 000 000 000 $ de dette du gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral ne prévoit pas retourner à l’équilibre budgétaire avant 2070, selon les données publiées par le Directeur parlementaire du budget. Les dépenses du gouvernement fédéral avaient déjà atteint un sommet historique avant le début de la pandémie.

« Il est temps que le premier ministre Justin Trudeau réduise ses emprunts massifs et présente un plan pour équilibrer le budget aux contribuables canadiens. Un budget équilibré signifie moins de dettes que nos enfants et petits enfants auront à repayer, moins d’argent gaspillé en paiements d’intérêts et moins de hausses de taxes et d’impôts », a conclu M. Terrazzano.