Quelques jours pour déposer une demande d’admissibilité au service d’accompagnement

La Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’ils ont jusqu’au 14 avril pour faire une demande d’admissibilité au service d’accompagnement pour le camp de jour d’été.

Le service d’accompagnement en loisir vise à favoriser l’accessibilité et offrir une intégration adaptée aux jeunes qui présentent des besoins particuliers. Ce programme inclusif permettra aux enfants d’avoir tout le soutien nécessaire pour faciliter leur intégration dans un groupe.

L’inscription au camp de jour pour l’été 2022 commencera le jeudi 12 mai, à 8 h 30, en ligne. Les places seront limitées et la priorité sera accordée selon la formule du « premier arrivé, premier servi ».

Si vous prévoyez inscrire votre ou vos enfants au camp cet été, rendez-vous dès maintenant sur le portail en ligne, à la section camp de jour, pour créer ou mettre à jour votre dossier de famille. Assurez-vous de bien mémoriser votre code d’utilisateur et votre mot de passe ! Les citoyens ayant besoin d’un soutien technique peuvent contacter le Service aux citoyens au 819 536-7200 ou par courriel.

Renseignements généraux

Le camp de jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans (*nés avant le 1er octobre 2016) et est réservé aux résidents de Shawinigan. Les tarifs sont de 320 $ pour le 1er enfant, 280 $ pour le 2e et 240 $ pour le 3e. Le camp est d’une durée de 7 semaines et se déroulera du 27 juin au 12 août, aux cinq sites suivants : école de la Petite-Rivière (1500, chemin Principal) ; école des Bâtisseurs (975, 111e Rue) ; école des Phénix (1001, 8e Rue) ; école Dominique-Savio (470, 207e Avenue) ; école Immaculée-Conception (153, 8e rue de la Pointe).

Compte tenu du nombre de places limité, la ville recommande fortement aux familles qui sont en mesure de trouver une alternative de le faire. Cela permettra d’offrir un maximum de places aux familles qui ont grandement besoin du service de camp de jour.