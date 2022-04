Tarification réduite pour les personnes en situation de précarité

En partenariat avec la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et des organismes communautaires trifluviens, la Ville annonce la création d’une tarification sociale qui permettra à plus de 850 personnes en situation de précarité d’avoir accès à une tarification mensuelle de 35 $ pour le transport en commun et le transport adapté.

En réduisant de plus de moitié le titre de transport mensuel, la tarification sociale favorise la mobilité, allège une charge financière récurrente et contribue à l’inclusion sociale des personnes en situation de précarité comme les ménages à faible revenu, les nouveaux arrivants, les personnes en recherche d’emploi et les personnes handicapées.

Pour avoir accès à la tarification réduite, les personnes intéressées doivent contacter l’un des organismes communautaires participants. Ces derniers pourront remplir un formulaire de recommandation qui permettra aux personnes admissibles d’obtenir une carte CITÉ avec photo auprès du Service à la clientèle de la STTR (2000, rue Bellefeuille). Cette carte permettra au détenteur de bénéficier de la tarification mensuelle réduite chez tous les dépositaires de la STTR pendant une période d’un an.

Disposant d’une enveloppe de 300 000 $, l’attribution de la tarification sociale s’effectuera sur la base du premier arrivé, premier servi, et ce, jusqu’à épuisement des fonds. Les organismes qui feront l’inscription des utilisateurs se baseront sur des critères d’admissibilité ; critères qui permettront une certaine flexibilité tout en respectant des mesures établies pour éviter les abus.