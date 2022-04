Nicolet inaugure la salle Suzanne-Lefebvre-Rousseau

La Ville de Nicolet a inauguré la salle Suzanne-Lefebvre-Rousseau, ancienne salle des comités à l’hôtel de ville. La salle portera le nom de celle qui a consacré 12 ans à la politique municipale, dont six ans comme mairesse.

Accompagnée de la mairesse, Mme Geneviève Dubois, des élus municipaux et des membres de l’équipe de la Ville de Nicolet, Mme Lefebvre-Rousseau a coupé le ruban officialisant la salle qui porte son nom.

« Aujourd’hui, nous sommes honorés de donner à notre principale salle de travail de l’hôtel de ville des trois municipalités fusionnées, le nom de Suzanne Lefebvre-Rousseau. Permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous avez accompli ; nous serons toujours heureux d’inviter nos citoyennes et nos citoyens dans la salle Suzanne Lefebvre-Rousseau, une grande Nicolétaine », affirme Mme Geneviève Dubois.

Durant les festivités rattachées au 350e de la Ville de Nicolet, les élus et le comité organisateur avaient convenu d’implanter certaines actions de legs qui viendraient bonifier la programmation des Fêtes.

Mme Lefebvre-Rousseau, était enseignante et a œuvré durant plusieurs années sur la scène municipale. Née sur une terre à Baie-du-Febvre, c’est son mariage avec M. Roger Rousseau qui l’aura amené à s’installer à Nicolet. De cette union, six enfants sont nés.

« Nous pouvons affirmer que vous êtes un marqueur de temps. Vous avez été, par votre travail, vos engagements et l’amour consacré à votre famille, un exemple pour toute une communauté. Pour moi, vous êtes un beau modèle et vous serez à tout jamais la première Mairesse de Nicolet. Et c’est grâce à des femmes comme vous que nous pourrons attirer plus de femmes en politique. De démontrer que de combiner la politique et la famille c’est tout un défi, mais c’est possible », conclut Mme Geneviève Dubois.