Le Canada veut que la Russie soit expulsée du G20

La Ville de Trois-Rivières se lance dans une démarche visant à concilier la protection de l’environnement et le développement économique, indique la ville dans un communiqué diffusé après la présentation du projet aux citoyens, mercredi soir. La demande pour des terrains à vocation industrielle a connu une croissance. Suivant les plus récentes tendances, Innovation et Développement économique, Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) prévoit des besoins en développement d’un peu plus de 100 hectares.