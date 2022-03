Trois-Rivières relance son projet de budget participatif

Réuni en session de travail mardi après-midi, le conseil municipal a décidé de garder ouvert l’ensemble des piscines et pataugeoires municipales extérieures. Ce faisant, il rejette les deux scénarios de fermetures proposés dans le but de redresser les infrastructures aquatiques dont l’indice de vétusté global est présentement de 84,37 %. Pour atteindre cet objectif, le conseil a plutôt donné son aval à un investissement totalisant 1,89 M$ en 3 ans, soit 630 000 $ par année afin de réparer les équipements et réduire l’indice de vétusté des infrastructures à 40 %. À ce montant s’ajouteront 250 000$ par année pour le maintien et l’entretien récurrent des équipements. Le projet sera soumis au processus budgétaire 2023.