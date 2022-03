Shawinigan octroie une aide de 50 860 $ à cinq OSBL

Shawinigan a répondu positivement à cinq demandes d’aide financière pour son programme de soutien aux organismes sans but lucratif pour la distribution d’eau aux personnes vulnérables.

Cela fait suite à l’avis d’ébullition préventif en vigueur pour le réseau d’aqueduc du lac à la Pêche. Cette aide financière totalise 50 860 $ pour les mois de mars à juillet, indique la ville dans un communiqué.

Le Centre d’action bénévole Le Trait d’Union (30 225 $), le Centre Rolland-Bertrand (6 500 $), le Pavillon de l’Assuétude (5 220 $), Aide chez soi (6 415 $) et la Résidence Christ-Roi (2 500 $) recevront l’aide financière à la fin du mois.

« Je tiens à remercier ces organismes pour leur soutien envers nos citoyennes et citoyens plus vulnérables. C’est un geste de solidarité important pour notre communauté et j’invite les autres organismes sans but lucratif, qui n’auraient pas encore déposé leur projet, à le faire afin que nous puissions également les soutenir dans leurs actions », exprime la conseillère du district de la Cité, Jacinthe Campagna, responsable du Comité de soutien à la distribution de l’eau.

Le Comité de soutien à la distribution de l’eau a été formé à la demande du conseil municipal sous la responsabilité de la conseillère Jacinthe Campagna. Il reçoit et analyse les demandes d’aide financière des organismes sans but lucratif en émettant des recommandations au conseil municipal.

D’autres demandes d’aide financière ont été reçues et seront traitées dans les prochains jours par le comité de soutien.

Un soutien pour les RPA privées

Le conseil municipal a accepté de soutenir les entreprises privées, qui exploitent des résidences privées pour aînés, visées par l’avis d’ébullition préventif en vigueur pour le réseau d’aqueduc du lac à la Pêche.

Normalement réservée pour les projets de développement économique, cette disposition fixe le montant maximal annuel à 250 000 $. La Ville de Shawinigan communiquera au cours des prochains jours avec les résidences qui ont bénéficié de la distribution d’eau en décembre et janvier dernier afin de les informer du montant de la contribution qui leur sera attribué.