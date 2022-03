L’unité de traitement des eaux résiduaires a été livrée

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que l’unité pilote de traitement temporaire des eaux résiduaires, le décanteur à flocs lestés, a été livrée sur le site de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP) dans les derniers jours.

La municipalité s’est entendue avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sur la pertinence d’une telle unité et des discussions sont en cours afin d’obtenir le certificat d’autorisation pour son installation et son opération.

Cette unité de traitement mobile permettra de réduire les matières en suspension lors de la remise en marche de la STELAP et ainsi prévenir les dépassements des critères de rejet du MELCC.

« Concrètement, l’eau qui sort de la station passera par cette unité. Des produits coagulants et agglomérants seront ajoutés, combinés à du microsable. La matière en suspension se transformera en petites masses de particules formées par floculation qui se déposeront au fond de l’unité. Par la suite, la matière solide sera transportée vers les sites de traitement des eaux usées de la Ville. Quant aux eaux résiduaires, elles seront conformes aux normes du ministère de l’Environnement », explique Me Yves Vincent, directeur général de la Ville.

La prochaine étape dans la relance de la STELAP est l’arrivée de nouvelles membranes. Celles-ci devraient arriver en deux livraisons. Une première est prévue au cours des prochains jours. Une fois toutes les membranes livrées, il faudra en faire l’installation et procéder à des essais.