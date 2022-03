253 M$ pour l’amélioration des infrastructures routières de la Mauricie

Quelque 253 millions $ seront investis dans les deux prochaines années pour le maintien et l’amélioration de l’état des infrastructures routières de la région de la Mauricie.

C’est ce qu’a annoncé ce matin, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, au nom du ministre des Transports M. François Bonnardel.

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants : le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette ; les travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan, et la construction de la nouvelle structure ; la reconstruction du pont sur le boulevard Thibeau, au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau ; l’asphaltage de près de 20 kilomètres de l’autoroute 40, dans les municipalités de Batiscan, de Maskinongé, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de Trois-Rivières, indique le communiqué.

Ces travaux font partie des 69 projets prévus pour la région de la Mauricie. Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées significatives dans la poursuite de la relance économique de l’ensemble des communautés.

« Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et positives qui profiteront à toute la collectivité. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers et aux citoyens de la Mauricie de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie. Nous allons suivre avec intérêt le développement de ces travaux au cours des prochaines années », exprime le ministre Boulet.

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Mauricie se répartissent comme suit : 57 737 000 $ pour des chaussées en bon état ; 183 643 000 $ pour des structures en bon état ; 11 872 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire.

Deux projets ciblés par la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec.

En 2021, plusieurs projets ont été menés à terme, dont les travaux de réfection de membrures du pont Laviolette, à Trois-Rivières ; l’asphaltage de plus de 30 kilomètres de la route 159, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Saint-Prosper-de-Champlain, à Saint-Tite, à Grandes-Piles et à Saint-Roch-de-Mékinac ; la démolition de l’ancienne structure dans le cadre du projet de reconstruction du pont situé sur la route 159, au-dessus de la rivière Batiscan, à Saint-Stanislas.