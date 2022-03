Trois-Rivières souhaite accroître la diversité au sein de son corps policier

À la suite d’un article paru dans Le Nouvelliste, la Ville de Shawinigan tient à signifier son appui au directeur général adjoint, monsieur François St-Onge, et à rappeler qu’elle s’est dotée d’une politique visant à offrir à son personnel un milieu de travail sain et sécuritaire. « La Ville de Shawinigan a mis en place une politique de prévention de la violence en 2017 dans le but de protéger l’intégrité personnelle et professionnelle de l’ensemble des employés municipaux », indique monsieur Yves Vincent, directeur général de la Ville.