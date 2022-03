La Ville de Shawinigan soutient son directeur général adjoint 

À la suite d’un article paru dans Le Nouvelliste, la Ville de Shawinigan tient à signifier son appui au directeur général adjoint, monsieur François St-Onge, et à rappeler qu’elle s’est dotée d’une politique visant à offrir à son personnel un milieu de travail sain et sécuritaire.

« La Ville de Shawinigan a mis en place une politique de prévention de la violence en 2017 dans le but de protéger l’intégrité personnelle et professionnelle de l’ensemble des employés municipaux », indique monsieur Yves Vincent, directeur général de la Ville.

« On comprend que la situation de l’eau potable est particulièrement sensible, autant pour les élus que pour les citoyens. Lors des rencontres de travail, les échanges peuvent être corsés, mais doivent en tout temps s’exercer dans le respect. Cette situation délicate n’excuse en rien toute manifestation irrespectueuse sous toutes ses formes envers le personnel municipal, qui travaille d’arrache-pied jour après jour à trouver des solutions pour amoindrir les inconvénients », ajoute-t-il.

Que ce soit par les appels téléphoniques de certains citoyens ou par des publications sur les différents réseaux sociaux visant le personnel municipal, la Ville constate de plus en plus de manifestations d’incivilité et de manquements aux règles élémentaires de courtoisie et de respect. À cet égard, la Ville considère que ces gestes sont inacceptables et ne peuvent être tolérés.

Aucun autre commentaire ne sera émis par l’administration municipale.