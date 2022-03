COVID-19: fin des tests obligatoires pour les voyageurs vaccinés

Cela fait deux ans que le gouvernement Legault a déclaré l’état d’urgence sanitaire et c’est ce matin qu’il dépose le projet de loi y mettant fin. Après deux semaines de pause parlementaire, les élus devront en ce premier jour de reprise débattre du projet et passer au vote pour son adoption. C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui est le responsable et qui le présentera.