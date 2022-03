Construction: la priorité d'embauche régionale devant le tribunal

La Ville de Shawinigan informe tous les citoyens visés par l’avis d’ébullition préventif qu’ils recevront par la poste, au cours des prochains jours, un dépliant d’information sur la situation de l’eau potable à Shawinigan et du réseau d’aqueduc du lac à la Pêche. Ce document a été préparé conjointement par la Ville de Shawinigan et le CIUSSS-MCQ. Il regroupe les principales questions et réponses répertoriées depuis le début de l’avis d’ébullition préventif.