Commémoration des victimes de la COVID: «On a fait ce qu'il fallait», dit Legault

Avec l’allègement des mesures sanitaires liées à la pandémie, la Ville de Shawinigan informe les citoyens qu’à compter du lundi 14 mars, l’hôtel de ville et les centres administratifs seront rouverts au public. Les citoyens qui se présenteront n’auront pas à présenter de passeport vaccinal, mais ils devront porter un couvre-visage en tout temps lors de leurs déplacements à l’intérieur. Afin d’offrir le meilleur service possible, la prise de rendez-vous demeure nécessaire pour rencontrer le personnel du Service de l’aménagement du territoire : – Les inspecteurs (ex. : permis et inspection) ; – Les techniciennes en environnement ; – Les urbanistes (ex. : dérogation et projet de développement).