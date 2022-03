La Tuque lance un appel de projets en Mauricie

Les organisations de la Mauricie désireuses d’obtenir du financement provenant du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) à déposer leurs projets à la Ville de La Tuque, car elle est la délégataire désignée de ce programme pour l’ensemble de la région de la Mauricie.

Le gouvernement du Québec a confirmé le renouvellement de l’entente de gestion du PADF pour les trois prochaines années, soit de 2021 à 2024, expliquent les autorités de la ville dans un communiqué.

La ville précise que pour soumettre un projet, il faut consulter la documentation disponible dans la page Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de l’onglet Villégiature sur le site Web de La Tuque. Il faudra compléter les documents et les envoyer par courriel.

On précise que « la nouvelle mouture du PADF 2021-2024 permet de financer des projets d’acquisition de connaissances, afin de documenter les différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations de la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), de façon à appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification forestière sur le territoire ».

Le programme permet la réalisation de certaines interventions ciblées visant l’aménagement forestier et la voirie multi-usages sur les terres publiques.

Pour la région de la Mauricie, une somme de 675 000 $ a été allouée par le PADF pour la période du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023.

Le communiqué indique que les « MRC, conseils d’agglomération, municipalités, communautés autochtones, organismes à but non lucratif, organisations à but lucratif, agences régionales de mise en valeur de la forêt privée, ainsi que les personnes ou les organismes signataires d’une entente de délégation de gestion, peuvent soumettre un projet à la Ville de La Tuque pour obtenir du financement du PADF pour la Mauricie. »

Toutefois, les organisations désirant déposer un projet doivent prendre connaissance du guide, car les travaux doivent répondre aux critères établis par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).