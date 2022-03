Des travaux de 260 millions $ sur le pont Laviolette

À compter de l’automne 2022, le pont Laviolette sera dans une phase de restauration qui durera près de quatre ans pour le remplacement de la dalle centrale du pont.

C’est ce qu’ont annoncé le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, en compagnie du député de Maskinongé, M. Simon Allaire, pour donner le coup d’envoi des travaux.

Dès l’automne 2022, des travaux préparatoires sous la structure seront effectués pour permettre le remplacement de la dalle centrale en 2023. Cette étape s’échelonnera sur trois ans afin de limiter les répercussions sur la circulation.

Le projet représente un investissement de 261,1 M$ pour assurer la pérennité de cette structure, dont la dalle centrale d’origine arrive à la fin de sa vie utile.

En raison de l’emplacement stratégique du pont, on ne prévoit aucune fermeture complète de la structure. La collaboration est engagée avec différents partenaires, notamment les services d’urgence pour assurer une bonne collaboration pendant toute la durée du chantier.

« Avec un volume quotidien d’environ 42 000 véhicules, le pont Laviolette est essentiel à la mobilité des personnes et des biens des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et même de l’Estrie. Les travaux majeurs permettront d’assurer un lien interrives sécuritaire et fonctionnel. En plus de réduire les coûts d’entretien au cours des prochaines années, cette solution s’avère aussi la plus viable, puisque la durée de vie de la dalle, après remplacement, est estimée à 70 ans. Notre gouvernement accorde une place importante à la sécurité et à la prospérité des régions, et nous le démontrons une fois de plus avec cet investissement majeur », soulignait le ministre François Bonnardel.

Pour sa part, le ministre responsable de la région de la Mauricie Jean Boulet rappelé que « Le pont Laviolette constitue un levier important pour le développement socioéconomique et touristique de nos régions. Ce projet d’envergure est donc incontournable. »

Faits saillants :

• L’ensemble des travaux s’échelonnera sur quatre ans.

• Travaux préparatoires : automne 2022

• Travaux principaux pour le remplacement de la dalle centrale : 2023 à 2025

La nouvelle dalle sera construite à partir d’éléments préfabriqués afin de limiter les répercussions sur les déplacements des usagers.

Cette option permettra de conserver le pont ouvert pendant l’ensemble des travaux.

Mis en service en décembre 1967, le pont Laviolette a célébré son 50e anniversaire en 2017. Avec sa superstructure métallique d’une longueur de 1375 mètres, ce pont est la plus longue structure en acier au Québec.