550 000 $ pour une pratique sécuritaire des VHR

Le gouvernement du Québec octroie 552 779 $ à quatre clubs de véhicules tout-terrain (VTT) et à quatre clubs de motoneigistes de la région de la Mauricie.

Cette somme servira à les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs. L’aide financière permettra aux clubs d’entretenir l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité pour veiller à leur qualité et à l’attrait qu’ils exercent auprès des usagers dans le respect de l’environnement.

En décembre s’est tenue la 12e cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR). À cette occasion, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, a souligné le dévouement remarquable de 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec. Ils œuvrent au sein des clubs de motoneigistes et de VTT.

« Je remercie l’ensemble des bénévoles qui s’engage au sein de leur club d’entretenir les sentiers et d’assurer la sécurité des adeptes de VHR. Votre travail est essentiel à la pratique de ces loisirs et je suis heureux de pouvoir souligner votre implication. Notre gouvernement est fier de soutenir les clubs de motoneigistes et de VTT qui contribuent à l’essor économique du Québec », souligne M. Bonnardel.

Le ministre Bonnardel et la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, ont félicité les lauréats de la région de la Mauricie, M. Mario Lagacé (motoneige) et M. Gilles Langevin (VTT), pour leur contribution essentielle à l’entretien et à la surveillance des sentiers, ce qui permet ultimement de profiter de ces activités en toute sécurité.

« Je tiens à souligner l’engagement de toutes ces personnes dévouées qui participent à la vitalité de notre région, notamment M. Lagacé et M. Langevin pour leur engagement dans leur communauté. Je suis également très heureuse de l’aide financière annoncée pour la région de la Mauricie, ce qui permettra à de nombreux adeptes de véhicules hors route de vivre leur passion sur des sentiers sécuritaires et attrayants », ajoute la députée Marie-Louise Tardif.