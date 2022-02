Geneviève Dubois élue au sein des caucus régionaux de l’UMQ

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, vient d’être élue au sein des caucus régionaux de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour représenter la région du Centre-du-Québec.

« Le conseil d’administration d’une union municipale est un lieu extraordinaire pour discuter de certains enjeux et de faire cheminer les dossiers. C’est notre région qui en profitera, mais aussi tous les Nicolétains et Nicolétaines qui auront une voix à cet important conseil d’administration. Je vais très certainement pouvoir apporter ma saveur à cette grande organisation, mais aussi bénéficier de l’expertise des maires et mairesses impliqués au sein de l’UMQ. Je débute ce nouvel engagement avec beaucoup d’enthousiasme », précise Mme Dubois.

« Bienvenue au conseil d’administration de votre union. Ce sera un plaisir de collaborer à l’avancement des enjeux des municipalités du Québec et de nos populations », souligne le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté.

La mairesse Dubois s’implique déjà à l’UMQ au sein de différentes commissions, dont celles de la Sécurité publique, Ville intelligente et Environnement. Elle siège également au conseil d’administration de l’École nationale de police du Québec, à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska ainsi qu’au comité ZIP du lac Saint-Pierre.