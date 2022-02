Shawinigan augmente le nombre de permis de garde de poules pondeuses

Shawinigan modifie le règlement encadrant la garde de poules pondeuses en milieu urbain en augmentant le nombre de permis de garde.

« En plus de favoriser l’autonomie alimentaire, avec leurs œufs frais, les poules pondeuses peuvent contribuer à l’agriculture urbaine », souligne Nancy Déziel, conseillère municipale du district de la Rivière et présidente de la commission sur l’aménagement du territoire et le développement durable.

Le nombre maximal permis augmentera à 50, excluant ceux émis en 2021. Les citoyens ayant reçu un permis en 2021 peuvent le renouveler directement auprès de la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie, au coût de 30 $. Le projet de règlement sera adopté à la séance du conseil du 1er mars.

Projet pilote concluant

En mai 2021, la Ville de Shawinigan avait mandaté la SPA de la Mauricie pour gérer le projet pilote de poules urbaines. Un nombre de 25 permis a été délivré aux citoyens s’étant engagés à suivre une formation et à respecter les normes.

L’entretien du poulailler et de l’enclos, le contrôle parasitaire et la vigilance face aux problèmes de santé des poules font notamment partie de ces normes. Le permis, émis par la SPA Mauricie, autorise la garde de 2 à 5 poules pondeuses.

En 2021, 56 citoyens se sont inscrits à la séance d’information et 42 y ont participé. Puis, 19 participants ont soumis leur formulaire d’inscription au projet pilote. Parmi ceux-ci, 16 ont obtenu un permis.