Nouveaux points de distribution d'eau potable à Shawinigan

L’avis d’ébullition préventif de l’eau provenant de la station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP) se poursuit, mais la Ville de Shawinigan ajoute des points de distribution pour se rapprocher des citoyens des différents secteurs touchés.

C’est ce qu’ont indiqué les autorités municipales en conférence de presse ce matin. Les membranes de la station seront remplacées en trois phases d’ici l’été. Il n’est pas possible de tout faire en même temps rapidement à cause des délais de production des membranes de filtration.

« La population trouve ça long et difficile, et nous aussi », affirme le maire de Shawinigan, M. Michel Angers. « Nous faisons le maximum pour trouver une solution transitoire et une solution durable. La population sera informée de façon permanente. »

Les nouvelles membranes devraient avoir une vie utile d’une dizaine d’années. Cependant, le maire Angers rappelle que les experts de la ville étudient différentes options pour mettre en place une solution permanente pour les 50 prochaines années.

Entre-temps, des points de distribution de l’eau portable seront ouverts et s’ajoutent à celui du garage municipal. Le point de distribution de l’aréna de Grand-Mère (6e Rue, porte K) sera ouvert en permanence. Depuis hier, la ville distribue de l’eau au Centre Gervais Auto (av. Jacques-Plante, porte X) et depuis samedi à l’aréna Gilles-Bourassa (117e Rue, entrée principale). À l’exception du garage municipal, les points de distribution sont ouverts de 8 h à minuit.

La population qui ne peut se déplacer dans les points de distribution peut toujours faire bouillir son eau une minute avant de la consommer. Une fois bouillie, l’eau est tout à fait potable et sécuritaire pour la consommation même si une légère coloration est présente.

Nouveaux points de distribution

Au cours des prochaines semaines, des points de distribution seront ouverts dans le chalet de service du parc de Sainte-Flore et au Centre Émile-Bédard afin de s’approcher des secteurs Saint-Gérard-des-Laurentides et Lac-à-la-Tortue.

La Ville lancera aussi un appel d’offres afin d’offrir des points d’eau par citerne sur une plus longue période. Une option sera demandée aux fournisseurs pour l’installation d’une citerne située directement dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, précise-t-on.

Depuis le début de décembre 2021, la municipalité a répondu à un besoin d’approvisionnement d’eau potable à 25 organisations, notamment pour les cuisines collectives pour les aînés, pour les enfants et pour certaines clientèles vulnérables. Le Service de sécurité incendie, dans son mandat de sécurité civile, a assuré cette distribution. Près de 334 contenants de 4 litres ont été distribués quotidiennement au cours des 11 dernières semaines.

En vertu des règles qui régissent les villes, puisqu’il s’agit d’un avis d’ébullition préventif et non d’un avis de non-consommation de l’eau, Shawinigan n’a pas le droit de mettre en place un service additionnel pour fournir de l’eau embouteillée à chaque résident.

Rappel des faits

Depuis décembre 2021, Shawinigan a dû prendre des mesures à la station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP). Le problème était causé par le colmatage des membranes de filtration. Cela causait une diminution de la quantité d’eau pour la distribution dans le réseau d’aqueduc.

Des lavages intensifs ont été effectués pour désengorger les membranes, avec des rejets dans le ruisseau Perchaude. Une poste de chloration de l’eau a été installée pour améliorer la qualité de l’eau, mais cela a engendré un avis d’ébullition préventif.

La semaine dernière, le conseil municipal a adopté une résolution en séance publique pour autoriser l’ajout au contrat de fourniture et d’installation d’un système de filtration de l’eau en procédant à l’achat de membranes de remplacement à Suez Technologies & Solutions de l’eau Canada au montant de 861 320,31 $. Cette résolution fait suite à une entente de principe avec le fournisseur selon laquelle les membranes pourraient être livrées au cours des prochains mois.

Une unité pilote de traitement, soit un décanteur à floques lestés, sera ajouté pour réduire les matières en suspension afin de prévenir les dépassements des critères du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour respecter les normes environnementales. Un contrat pourrait être octroyé avec un fournisseur dès lundi prochain.