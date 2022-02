Premier pas pour la remise en marche de la STELAP

Le conseil a adopté mardi soir en séance publique une résolution pour autoriser l’achat de nouvelles membranes destinées à la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP). Il s’agit d’un premier pas en vue de la remise en marche de la Station de façon transitoire.

« Nous avons eu la collaboration de notre fournisseur Suez pour qu’il puisse nous trouver des membranes le plus rapidement possible. Nous devrions avoir des livraisons au cours des trois ou quatre prochains mois », souligne le maire Michel Angers.

Le coût des membranes est fixé à près de 860 000 $ et elles seront financées à même la réserve financière SH-628 pour l’eau potable.

Dans sa résolution proposée par le conseiller Claude Grenier, du district des Montagnes, le conseil indique que la Ville et Suez ont décidé de collaborer pour trouver une solution afin de redémarrer le plus rapidement possible la Station en procédant au remplacement des membranes, et ce, sans admission ou renonciation quelconque aux droits, garanties et obligations des parties.

Une fois les membranes livrées, il faudra en faire l’installation et procéder à des essais. De plus, il faudra s’assurer que les eaux résiduaires de la Station répondent aux normes environnementales.

La remise en marche de la Station de façon transitoire est prévue pour le début de l’été prochain.