Émilise Lessard-Therrien à l’assemblée générale de Québec solidaire Mauricie

La députée de Rouyn-Noranda – Témiscamingue et porte-parole de Québec solidaire en matière d’environnement et d’agriculture, Émilise Lessard-Therrien, sera présente lors de l’assemblée générale des membres de Québec Solidaire Mauricie demain le 26 janvier à 19 heures.

Le parti souligne que grâce au travail de liaison effectué par le comité de coordination de Québec solidaire Mauricie, Mme Lessard-Therrien a été en mesure de soutenir concrètement les citoyens et citoyennes mobilisés dans la région au cours des dernières semaines.

Elle a notamment pu signer une lettre en appui aux revendications de la Coalition pour la préservation du parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc et endosser la pétition des citoyens et citoyennes de Saint-Adelphe qui demande une suspension des autorisations environnementales et la réalisation d’un BAPE dans le cadre du projet de mégaporcherie de Culture Excel inc.

Elle présentera d’ailleurs cette pétition à l’Assemblée nationale à la fin de la période de signatures.

Dans un communiqué acheminé à la presse la semaine dernière, Émilise dénonçait ouvertement l’aveuglement volontaire des ministres de la région, Jean Boulet et Sonia Lebel, qui se font complices du ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, dans le dossier de la mégaporcherie.

« Je n’ai pas hésité en recevant l’invitation de Québec solidaire Mauricie. Je dois être présente, souligne la députée solidaire. Il est important pour moi de soutenir les mobilisations citoyennes. Sans ses personnes mobilisées aux quatre coins du Québec, plusieurs projets qui menacent notre environnement nous passeraient sous le nez même si nous sommes vigilants. Alors, je remercie sincèrement les citoyens et citoyennes de la Mauricie ainsi que le comité de coordination régional pour leur mobilisation et leur dynamisme. »