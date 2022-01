Porcheries de Saint-Adelphe : la CAQ fait de l’aveuglement volontaire selon QS

Québec solidaire Mauricie dénonce ce qu’il appelle de l’aveuglément volontaire du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette et des ministres Sonia LeBel et Jean Boulet dans le dossier des porcheries de Saint-Adelphe.

Rappelons que Culture Excel Inc. prévoit la construction d’une mégaporcherie de 11 997 porcs sur un lot à Saint-Adelphe. Tel que l’avoue le promoteur, ce projet est scindé en trois afin de contourner l’exigence réglementaire.

Les trois porcheries ne franchissant pas le seuil réglementaire de 4 000 porcs - chacune des porcheries accueillera 3 999 porcs - et étant situées à plus de 150 mètres l’une de l’autre, elles n’ont pas à faire l’objet d’une étude des impacts environnementaux.

Le promoteur évite aussi de devoir se soumettre au processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

« Expliquez-moi quelles sont les différences entre le projet de Culture Excel Inc. et celui d’une mégaporcherie de 12 000 porcs? Je n’en vois aucune. Les répercussions environnementales et sociales sont les mêmes et, pourtant, seul le deuxième projet serait soumis à un processus du BAPE », s’indigne Simon Piotte, co-porte-parole de Québec solidaire Mauricie.

« À quoi sert un règlement si facile à contourner ? Le ministre de l’Environnement a le devoir de revoir ce règlement pour éviter qu’une telle situation se reproduise. Il a aussi le devoir de suspendre l’application des autorisations accordées au projet de Culture Excel Inc. et de soumettre le projet au processus du BAPE », souligne Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec solidaire et porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’environnement et d’agriculture.

« En refusant de soumettre le projet au BAPE, le ministre de l’Environnement fait de l’aveuglément volontaire et empêche les citoyens et citoyennes de pouvoir se prononcer sur le projet. En n’intervenant pas auprès de leur collègue, les ministres LeBel et Boulet se font complices de son inaction. Il y a vraiment une absence complète de leadership dans ce dossier », ajoute-t-elle.

Québec solidaire Mauricie invite la population à signer la pétition se retrouvant sur le site Web de l’Assemblée nationale afin de mettre la pression sur le ministre Benoit Charette.