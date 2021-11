Variant Omicron : Ottawa resserre davantage les mesures d’entrée au pays

Ottawa a annoncé ce mardi d’autres mesures pour répondre à la menace que représente le variant Omicron de la COVID-19.

Lors d’un point de presse tenu sur la Colline du Parlement, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a notamment annoncé que tous les voyageurs en provenance ou ayant transité par le Nigeria, le Malawi et l'Égypte ne pourront plus venir au pays.

Cela porte à 10 le nombre de pays visés par la liste des pays dressée depuis vendredi dernier après l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, l’Eswatini et la Namibie.

« Sur la base des informations publiques que nous avons de Santé Canada, a déclaré M. Duclos, il y a des craintes et un enjeu de transparence. Ce n’est pas une question de mauvaise foi, mais une question de capacité. Ces trois pays ont des difficultés à suivre ce que ce passe à leur frontière et il est plus difficile d’utiliser le modèle de protection. Ce n’est pas basé sur la nationalité, mais sur les séjours. »

Autre mesure : tous les voyageurs qui veulent entrer au Canada, sauf les Américains, devront se faire tester contre la COVID-19 à leur arrivée, qu'ils soient vaccinés ou non.

Malgré tout cela, le ministre Duclos affirme qu’il ne faut pas céder à la panique.

« Les gens ont toutes les raisons du monde d’avoir confiance parce qu’on fait les bonnes choses au pays depuis le début de la pandémie. On a une bonne couche de protection. On travaille beaucoup aussi avec nos partenaires étrangers. Il se peut aussi qu’on arrive à considérer que le variant est moins préoccupant que ne le pensais les experts. Les règles de voyage peuvent toujours changer, mais nous allons surveiller la situation de près. »