Le nouveau conseil municipal de Shawinigan assermenté

Les neuf nouveaux élus municipaux de Shawinigan ont prêté serment lors d’une cérémonie d’assermentation qui s’est tenue hier et sont officiellement entrés en fonction.

Elle s’est déroulée sous la direction de la greffière de la Ville, Me Chantal Doucet, en présence du directeur général, Me Yves Vincent, et avec famille et amis des élus.

« Cette dernière étape vient clore le processus électoral de l’élection municipale 2021 », explique la greffière, Me Doucet.

« Les élus sont maintenant prêts à entreprendre leur mandat et assumer pleinement leur rôle pour les quatre prochaines années. Et cela débute aussi rapidement que la semaine prochaine, lors de la séance publique du 23 novembre. »

Rappelons que lors de l’élection du 7 novembre 2021, 41,6 % des citoyens de Shawinigan ont exercé leur droit de vote.

Ce scrutin populaire a permis d’élire le nouveau conseil municipal de Shawinigan, composé du maire Michel Angers et des conseillers Josette Allard-Gignac, Louis-Jean Garceau, Jacinthe Campagna, Jean-Yves Tremblay, Claude Grenier, Nancy Déziel, Lucie De Bons et Guy Arseneault.