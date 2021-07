Un sondage sur l'environnement en vue des élections à venir

À quelques mois du déclenchement des élections, Environnement Mauricie invite la population à s’exprimer par la voie d’un sondage sur les thèmes et enjeux environnementaux qu’elle aimerait entendre durant la campagne. Le sondage est disponible tout l’été sur le site d’Environnement Mauricie.

« Quelles sont les attentes des électeurs ? Les candidats doivent parler de quels sujets pour se démarquer auprès des citoyens ? Voilà l’objectif de la démarche qui se déroule au moment où plusieurs candidats réfléchissent à leur programme électoral. C’est le temps de les sensibiliser et de les outiller sur les enjeux locaux », explique Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie.

Au début du mois de septembre, Environnement Mauricie diffusera les résultats à tous les candidats afin que ces derniers puissent en prendre connaissance. « Avec la canicule, les pluies diluviennes et les enjeux de sécurité publique que l’on observe récemment, l’environnement est un thème incontournable pour qui aspire à se faire élire », ajoute Mme Daneau.

Environnement Mauricie est mandaté par le ministère de l’Environnement pour conseiller, concerter et influencer les intervenants régionaux en matière d’environnement et de développement durable. Il est donc du rôle de l’organisme de conseiller les futurs décideurs et de les outiller afin qu’ils connaissent les enjeux et les actions positives à prendre. À cet égard, l’équipe d’Environnement Mauricie offre de rencontrer les candidats qui veulent approfondir leur compréhension des sujets environnementaux dans un cadre non partisan.

Par ailleurs, alors que le déclenchement des élections municipales est attendu pour le mois de septembre, la démarche de consultation citoyenne servira aussi pour la campagne fédérale, advenant qu’elle soit annoncée prochainement. Cette initiative s’inscrit aussi dans la campagne Vire au vert déployée à l’échelle du Canada et visant à susciter la participation citoyenne dans le contexte électoral.