Un citoyen de Shawinigan honoré pour sa contribution  

Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal a honoré un citoyen par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Voici le texte de présentation de la séance publique du mardi 6 juillet 2021.

Monsieur Claude Villemure

C’est avec grand plaisir que le conseil décerne, ce soir, une mention du maire dans la catégorie « Événement et participation citoyenne ». Je félicite monsieur Claude Villemure, homme d’affaires très impliqué à Shawinigan, qui ne cesse de se démarquer avec ses multiples projets qui font rayonner notre ville. Récemment, Claude a coordonné l’organisation de la manifestation de solidarité du 24 juin dernier. De plus, il dirige le groupe de bénévoles qui prépare un dossier de candidature en vue d’obtenir les Jeux du Canada conjointement à Shawinigan et Trois-Rivières. Soulignons également son passage à la présidence du Regroupement des gens d’affaires du centre-ville de Shawinigan, où il s’est impliqué, notamment, dans le projet de terrasses élargies afin de soutenir nos restaurateurs dans le contexte de la pandémie. Merci, Claude, pour ta passion, ton dévouement et ta grande contribution à la population de Shawinigan.