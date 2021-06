La quarantaine obligatoire sera chose du passé

Les voyageurs entièrement vaccinés qui enteront au pays à compter du 5 juillet n’auront plus à se placer obligatoirement en quarantaine ni à passer un test de dépistage de la COVID-19 au huitième jour suivant leur arrivée. C’est du moins ce qui a été annoncé ce lundi lors d’une conférence de presse donnée par divers ministres fédéraux.

Pour être considéré comme étant entièrement vacciné, un voyageur doit avoir reçu toutes les doses nécessaires de l’un des quatre vaccins autorisés par le Canada, soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen, et ce, au moins 14 jours avant son arrivée au pays. Ceci dit, tous les voyageurs devront toujours effectuer un test de dépistage au moins 72 heures avant son vol et à son arrivée.

Il devra également se soumettre aux mesures sanitaires en vigueur telles que le port du masque et la distanciation sociale. Ottawa précise au passage que ces vaccins peuvent avoir été administrés n’importe où dans le monde et que le voyageur doit s’assurer de fournir tous les documents justificatifs nécessaires prouvant ladite vaccination.

Ces documents doivent être en français ou en anglais, ou être accompagnés d’une traduction certifiée. Les voyageurs ont également l’obligation de fournir ces renseignements électroniquement par l’intermédiaire de l’application, ArriveCAN, et ce, avant leur arrivée au pays.

« Nous continuons ces exigences pour permettre aux experts de la santé publique de continuer à surveiller les taux de positivité aux frontières et de surveiller la présence des variants. En ayant ces renseignements, les autorités de santé publique pourront recommander des ajustements aux mesures de contrôle rapidement », a expliqué la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

Pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés, il n’y a aucun changement aux mesures actuelles. Ils devront continuer de se soumettre aux exigences en matière de dépistage et de quarantaine.

« Les changements prudents annoncés aujourd’hui ne sont possibles que grâce aux efforts remarquables déployés par les Canadiens, et d’autres changements pourront être apportés seulement si nous continuons à nous protéger mutuellement » , a ajouté la ministre Hajdu tout en invitant à nouveau les Canadiens à se faire vacciner.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, a ajouté qu’il est de la responsabilité du voyageur de « prévoir d’avance, de comprendre ses obligations et de vérifier s’il est admissible. Il devrait le faire avant son d’arriver à la frontière ».

Amendes et emprisonnement

Rappelons que les personnes qui transmettent des renseignements erronés sur leur statut vaccinal s’exposent à une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois, ou les deux, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, ou encore à une poursuite pour falsification en vertu du Code criminel.

Le non-respect des consignes de quarantaine ou d’isolement données aux voyageurs par un agent de contrôle ou un agent de quarantaine à leur arrivée au Canada constitue également une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner une amende de 5 000 $ pour chaque jour de non-conformité et pour chaque infraction commise, ou des peines plus graves, y compris six mois de prison et/ou 750 000 $ d’amende.

En vertu de la Loi sur l’aéronautique, les voyageurs aériens qui ne respectent pas la loi peuvent également être passibles d’amendes allant jusqu’à 5 000 $ pour chaque infraction.

Pas de changement à la frontière canado-américaine

Annoncé vendredi dernier, le prolongement de la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, au moins jusqu’au 21 juillet, pour les déplacements non essentiels, est loin de faire l’unanimité. « Nous reconnaissons que les gens ont bien hâte à la réouverture de la frontière… Notre approche progressive d'assouplissement des mesures frontalières est guidée par des faits, des preuves scientifiques et les conseils de nos experts en santé publique. Dans tout ce que nous faisons en réponse à cette pandémie, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de tous les Canadiens », a conclut le ministre Blair.

Quant à la deuxième phase des assouplissements pour les voyageurs, Ottawa prévoit l’annoncer prochainement. Selon la ministre Hajdu, son déroulement sera tributaire des effets du variant Delta.