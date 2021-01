L’UMQ lance une campagne sur le respect en démocratie 

Voir la galerie de photos

En raison de l'intimidation qui se manifeste de plus en plus envers les élus municipaux et la dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) vient de lancer une campagne nationale ayant pour thème La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie.

Pour l’UMQ, le début de l’année est une belle occasion pour lancer cette initiative, compte tenu que 2021 sera un moment fort de la vie démocratique municipale avec les élections du 7 novembre, a indiqué la présidente de l'organisme, Suzanne Roy, lors d'une entrevue vidéo accordée au réseau Néomédia.

« De plus en plus, nous observons une multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des élues et élus municipaux, particulièrement sur les médias sociaux. Cela nuit au climat politique dans de nombreuses municipalités. Ce phénomène a pris de l’ampleur en 2020 en lien avec la crise sanitaire. La présence d'opinions divergentes est essentielle pour une société démocratique saine. Cependant, on veut, par cette initiative, rappeler que le partage d’idées et la diversité de points de vue doivent s’exprimer dans le respect, la tolérance et la civilité », a soutenu Mme Roy, qui est aussi mairesse de Sainte-Julie sur la Rive-Sud de Montréal.



En prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l’UMQ a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique. Pour l’Union, cela passe par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques.



Au cours des prochaines semaines, les municipalités du Québec seront invitées à adopter une déclaration d’engagement par le biais d’une résolution de leur conseil municipal. « Ce geste est important. On veut prendre soin collectivement de notre démocratie. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent quotidiennement pour le mieux-être de leur population. Il faut favoriser l’engagement politique, et non pas le décourager », a ajouté la présidente de l’UMQ.



Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Suzanne Roy où il est aussi question de la place des femmes dans l'arène de la politique municipale.