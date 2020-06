Le fédéral publiera un portrait économique du pays post-COVID-19 le 8 juillet

Le gouvernement Trudeau veut « continuer d'être transparent ». C'est pourquoi la Chambre des communes publiera le 8 juillet un portrait économique qui relatera la place du Canada sur les aides que le pays a produit pendant la pandémie, en comparaison à d'autres gouvernements mondiaux.

À mesure que le pays redémarre, l'impact du virus sur la société et l'économie canadienne est une question récurrente. À défaut de publier des prévisions sur l'état du pays dans 3 à 5 ans, un projet « irréaliste pour le moment », un cliché fiscal et financier rendra compte le 8 juillet des efforts du Canada et de ses réactions pendant la pandémie, en comparaison à d'autres pays dans le monde.

Pour Justin Trudeau, c'est aussi un moyen de se rendre compte à quoi s'attendre dans les mois à venir.

Depuis le début de la pandémie, des chiffres sont rendus publics sur les différentes aides du gouvernement fédéral et les impacts économiques du virus. « Il est utile de réunir ces chiffres pour comprendre la portée de ces mesures, a appuyé le premier ministre. En cas de deuxième vague ou de récession post-COVID-19, c'est une manière de nous réajuster et d'avoir une bonne économie au moment voulu. »

Plus tard aujourd'hui, le ministre Morneau annoncera la présentation de cet instantané économique plus en détails.

Des montant alloués à l'industrie de la pêche et à la recherche

La semaine prochaine, le fédéral ouvrira aux pêcheurs canadiens la possibilité d'accéder à deux fonds.

La premier soutiendra les producteurs, notamment dans les débouchés à l’international. Le second est une aide pour les transformateurs, qui pourront soumettre leur candidature au Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer.

Il leur sera possible d'utiliser cet argent pour acquérir des équipements de protection individuelle ou des congélateurs pour préserver leurs produits si les ventes ne démarrent pas immédiatement.

Un montant de 500 M$ vient d'être investi dans le programme de subventions à la découverte. « On continue à appuyer des chercheurs au pays, qu'ils étudient virus ou qu'ils développent un génie chimique. »

Le fédéral a passé plusieurs accords ces dernières semaines, notamment un à Montréal pour la fabrication de billes de silice, essentielles dans le processus de dépistage.

Deux groupes canadiens augmentent actuellement la cadence de production pour atteindre les 20 000 respirateurs commandés.

Parcs Canada rouvrira des terrains de camping

Du fait de la pandémie, de nombreux terrains ont dû fermer temporairement. Justin Trudeau a confirmé que, dès lundi, Parcs Canada rouvrira certains sites de campings.