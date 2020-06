Fibre optique à Bécancour: le secteurs Précieux-Sang et deux chemins du secteur St-Grégoire desservis

Au début du mois de mai, la MRC de Bécancour a annoncé que les travaux de déploiement de la fibre optique pour le secteur Précieux-Sang reprenaient suite à leur arrêt complet en avril pour cause de pandémie.

Aujourd’hui, la MRC confirme que les travaux permettant de desservir le secteur Précieux-Sang, ainsi que les chemins Héon et Leblanc du secteur Saint-Grégoire sont terminés et que les citoyens peuvent maintenant se raccorder au réseau de fibre optique de la MRC de Bécancour.

Pour la MRC, cette victoire est une grande nouvelle pour l’aboutissement de ce projet: « Nous espérons que cette annonce saura mettre un baume sur la situation actuelle pour les citoyens de Précieux-Sang.»

Il est possible de vérifier si votre résidence est incluse dans le secteur desservi en visitant la carte interactive disponible sur le site Internet de la Ville de Bécancour au www.becancour.net

Sogetel

Dès maintenant, les personnes intéressées peuvent téléphoner au service à la clientèle de Sogetel au 1 866 764-3835 ou visiter le www.becancour.sogetel.com pour consulter les différents forfaits offerts. Compte tenu de la situation actuelle liée au COVID-19, il est possible de trouver aussi les informations liées aux mesures prises par Sogetel pour les raccordements.

Aucune soirée d’information publique ne pourra être tenue par la Ville, la MRC et Sogetel comme il y en a eu pour les autres secteurs déjà desservis.

Autres secteurs à desservir

Les secteurs de Bécancour, Sainte-Gertrude, Précieux-Sang ainsi que des parties de Sainte-Angèle et Saint-Grégoire sont maintenant desservis par la fibre optique et opérationnels. En ce qui concerne la finalisation des travaux pour desservir les secteurs restants, tous les efforts se poursuivent intensivement dans le but d’obtenir les permis manquants auprès des compagnies propriétaires qui délivrent ces derniers.