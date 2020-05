Indexation de 2 % et huit nouveaux postes à temps plein pour les pompiers de Shawinigan

Le conseil va adopter une résolution à la séance régulière de ce soir pour accepter l’entente de principe intervenue avec l’Association des pompiers et pompières de Shawinigan afin de permettre la conclusion d’une nouvelle convention collective d’une durée totale de 9 ans couvrant les années 2017 à 2025. L’indexation salariale sera de 2 % pour la durée de la convention.

Par la même occasion, le conseil va adopter une résolution pour renouveler sa demande d’approbation du Schéma de couverture de risque tel que présenté initialement.

Règlement des griefs

« Nous sommes très satisfaits de la conclusion de cette négociation avec nos pompiers, signale le maire Michel Angers. Cette nouvelle convention collective va nous permettre de continuer à offrir aux citoyens un service de sécurité incendie efficace et professionnel. De plus, nous avons convenu de reprendre nos relations de travail sur une nouvelle base en réglant, par la même occasion, tous les griefs et différends soulevés par le syndicat. »

L’entente prévoit notamment la modification de huit postes de pompier temporaire en caserne par huit postes de pompier-préventionniste à temps plein. Cette disposition va permettre l’abolition de 12 postes de pompier temporaire, tout en maintenant un niveau de service élevé.

De plus, le cœur de cette négociation réside dans le rattrapage monétaire pour les pompiers temporaires, dans une perspective d’équité avec les pompiers à temps plein. Ainsi, une échelle de transition sera créée pour l’intégration des pompiers temporaires à l’échelle des temps plein.

La structure du service de sécurité incendie sera modifiée et permettra de maintenir l’organisation actuelle sans aucun ajout d’effectif. Toutefois, différentes fonctions en caserne seront révisées (lieutenant, pompier-préventionniste, pompier temporaire). Ainsi, la responsabilité de lieutenant sur chaque relève de travail sera officialisée.

Régime d'assurance maladie à 85%

De plus, les pompiers seront intégrés au régime de retraite des cadres et leur régime d’assurance maladie sera à 85 %, comme pour les autres employés syndiqués municipaux.