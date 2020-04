Encore des mois de confinement prévient Ottawa

Pour son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a présenté les différents scénarios concernant la pandémie de la COVID-19. Il a demandé aux Canadiens de ne pas cesser leurs efforts, car c'est ce qui déterminera « à quoi ressemblera notre pays dans les semaines et les mois à venir ».

M.Trudeau évoque que les chiffres à l'heure actuelle peuvent paraître sombres, mais que le pays a déjà traversé des moments difficiles et a su rester « solidaire, unis et fort ». Il a pris pour exemple la bataille de Vimy qui a eu lieu il y a plus de cent ans où des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires pour leur pays.

Des scénarios différents des provinces

Plusieurs provinces ont présenté cette semaine des scénarios de la croissance de l'épidémie. Le gouvernement canadien a récolté les différentes données et a sorti ce matin deux modélisations.

« La modélisation sur la courbe de la pandémie montre qu'elle est arrivée un peu plus tard que d'autres pays. On est à un stade précoce de l'épidémie. Nous sommes à la croisée des chemins entre le pire et le meilleur cas de figure. Le meilleur ne sera pas facile à atteindre. La pointe de la courbe pourrait arriver un peu vers la fin du printemps et la première vague se terminerait cet été. Comme la docteure Tam l'a dit il y aura peut-être des petites flambées par-ci par là dans les mois à venir. Il faudra attendre l'arrivée du vaccin. »

Le premier ministre ne cache pas que cela prendra encore des mois d'efforts soutenus pour y parvenir, mais que cela ne durera pas pour toujours. Le dé-confinement total n'est pas sur le point d'arriver.

Les scénarios prévoient entre 4 000 et 44 000 morts, mais pour le moment le réseau de la santé tient le coup.

Situation au Canada

À ce jour, au niveau national, on dénombre 19 805 cas, 477 morts et 4 902 rétablis.