À Shawinigan, 124 employés municipaux mis à pied temporairement

Afin de se conformer aux consignes gouvernementales pour limiter la transmission du coronavirus COVID-19, la Ville de Shawinigan annonce la mise à pied temporaire de 124 employés municipaux. Cette annonce s’ajoute à de nombreuses autres mesures prises par l’administration municipale pour faire face aux défis que représente la pandémie.



« D’entrée de jeu, je salue la collaboration du syndicat des cols blancs qui a accepté d’ouvrir la convention collective afin de nous permettre d’appliquer nos mesures de services essentiels », indique le maire Michel Angers. « Le syndicat des pompiers a aussi accepté des assouplissements à la convention collective pour s’ajuster aux besoins actuels et nous avons l’appui nécessaire de la part de l’association des cadres. »

Le télétravail si possible

Seul le personnel lié aux services essentiels, dont la tâche ne peut pas être réalisée en télétravail, pourra se présenter sur les lieux de travail. Ceux qui sont affectés aux services essentiels et qui peuvent remplir leur tâche par télétravail vont demeurer à la maison.



Également, les employés dont la tâche est jugée prioritaire pour le service aux citoyens, aux employés et aux entreprises, seront affectés à du télétravail. Le travail de ces employés permettra à la Ville de reprendre rapidement le cours de ses opérations lorsque la situation reviendra à la normale.

Saisonniers, mi-temps et certains cols blancs touchés par les mises à pied



Afin de mettre rapidement en application ces nouvelles mesures, la Ville de Shawinigan fera parvenir dans les prochaines heures des avis de mise à pied à tous ses employés temporaires, saisonniers, sur appel et étudiants. Quelque 89 personnes sont touchées par cette mesure.



Un avis de mise à pied sera également acheminé à tout le personnel col blanc régulier dont les services ne sont pas requis d’ici le 13 avril. Le tiers des effectifs du syndicat est touché par cette mesure, soit 35 personnes. Ces employés pourront bénéficier du programme d’aide fédéral; des mesures compensatoires équivalentes à environ 25 % des avantages sociaux de la Ville sont aussi disponibles.



Les employés concernés sont invités, pour ceux qui le peuvent, à soutenir la communauté en faisant du bénévolat pendant cette période de crise sanitaire.



Quant au syndicat des cols bleus, la Ville n’est pas parvenue à une entente avec les représentants. Ils sont affectés aux services essentiels, aux besoins prioritaires et à des tâches communautaires et sanitaires.



« C’est une décision difficile à prendre, pour mes collègues du conseil et moi, que de mettre à pied le tiers de nos employés cols blancs et près de 90 autres temporaires, saisonniers ou sur appel », a fait savoir le maire Michel Angers. « Les circonstances exceptionnelles du moment nous obligent à procéder de cette façon. Même si nous aurions préféré que cela se fasse autrement, il faut être solidaire et respecter la ligne prescrite par le gouvernement provincial. »