« On va la gagner ensemble cette bataille », François Legault

C’est un message d’espoir que le premier ministre du Québec, François Legault a livré aux citoyens de la province ce mercredi 25 mars lors de son point de presse quotidien. Il a entre autres précisé aux 8 millions et demi de Québécois, que « c’est ensemble que nous gagnerons cette bataille. »

Dans un premier temps, M. Legault a tenu à remercier la population qui respecte les consignes émises dans les dernières semaines, mais qui vient aussi en aide aux plus vulnérables. Il a incité les gens à continuer dans cette voie.

Par la suite, il a malheureusement confirmé deux décès supplémentaires causés par la COVID-19 dans la journée d’hier. Le bilan est maintenant le suivant:

- 6 décès;

- 1339 cas confirmés;

- 78 hospitalisations, dont 35 aux soins intensifs;

- 26 600 résultats négatifs;

- 3 000 personnes en attente d’un résultat;

« La partie n’est pas encore gagnée, mais il ne faut pas lâcher et continuer de suivre les consignes. C’est comme ça que nous gagnerons la bataille tous ensemble », a-t-il lancé.

Il s’est ensuite fait rassurant en confirmant que le réseau de la santé du Québec dispose de tout l’équipement nécessaire pour soigner les gens. « Nous avons eu quelques lacunes dans la distribution de celui-ci aux établissements de santé, mais c’est maintenant réglé. »

Trois résidences de personnes âgées infectées

Au moment d’écrire ces lignes, trois résidences de personnes âgées situées dans Lanaudière, à Montréal et en Estrie abritaient des locataires infectés. « Il faut tout faire pour limiter la contagion à l’intérieur de ces résidences, mais aussi dans d’autres. Je rappelle aux gens de ne pas effectuer de visites au sein de celles-ci. Quant aux résidents, les sorties doivent se faire sous supervision », a-t-il rappelé.

Il a aussi invité les propriétaires de ces résidences a s’assurer de mettre toutes les mesures en place pour protéger le personnel et les résidents.

Isolement obligatoire pour les snowbirds

En s’adressant aux snowbirds, ces Québécois qui résident à l’extérieur pendant l’hiver, il a demandé de s’isoler à leur retour chez eux. « Vous êtes à risque alors s’il vous plaît, faites-le », a-t-il mentionné.

Appel de tolérance aux propriétaires de logement

Il a aussi interpellé les propriétaires de logement en les invitant à faire preuve de patience. « Le 1er avril arrive à grands pas et bien des Québécois recevront un chèque du fédéral le 6 avril. Alors soyez patient et indulgent. Pour ceux qui peuvent payer dans les temps, faites-le.»

Dans la même veine, il a aussi précisé que le budget des banques alimentaires a été bonifié afin de pallier aux nombreuses demandes qui leur arriveront dans les prochaines semaines.