Comptes de taxes : Shawinigan suspend les pénalités de retard et les frais d’intérêt

Le conseil municipal a adopté hier soir, en séance extraordinaire, une résolution visant à suspendre les pénalités de retard et abaisse à 0 % le taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales. Cette nouvelle mesure s’applique jusqu’au 31 mai prochain et sera révisée selon l’évolution de la situation.



« Le conseil tient à soutenir, dès maintenant, les citoyens qui peuvent avoir des difficultés financières. Nous comprenons leur situation et c’est pour cela que nous leur disons qu’ils pourront retarder leur paiement et qu’il n’y aura aucune pénalité », explique le maire Michel Angers.



En demandant la fermeture immédiate de toutes les entreprises et les commerces non essentiels, le premier ministre François Legault met le Québec « sur pause ». Une mesure devenue nécessaire pour ralentir la transmission de la COVID-19. Toutefois, cette nouvelle mesure de Québec va mettre une pression supplémentaire sur tous les citoyens et c’est pourquoi le conseil recherchait une mesure rapide et efficace.



« En permettant à ceux qui en ont besoin de retarder sans pénalité ni frais leur paiement de taxes, on souhaite donner un répit à nos citoyens avec effet immédiat », ajoute le maire Michel Angers. « Toutefois, si votre situation financière le permet, vous êtes invités à payer votre compte selon les échéances normales afin de nous aider à maintenir les services à la population. »



La suspension des pénalités et des frais d’intérêt pour les retards sur les comptes de taxes est une mesure qui s’ajoute au moratoire de trois mois sur le capital et les intérêts des prêts actuellement en vigueur en provenance du FLI et du RTA, ainsi que le report au 1er juillet de l’échéancier de remboursement prévu pour le 1er avril.



Où s’informer ?

Malgré la fermeture de l’hôtel de ville au public, vous pouvez joindre le Service aux citoyens en composant le 819 536-7200 ou par courriel à [email protected] sur les heures régulières de bureau.



Toutes les mesures mises en place par la Ville sont disponibles sur le site web www.shawinigan.ca/coronavirus. Vous pouvez également recevoir tous les communiqués en temps réel en téléchargeant l’application Carecity sur votre téléphone intelligent.