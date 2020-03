Des investissements massifs pour les 73 projets sur le réseau routier mauricien

Le ministre Jean Boulet vient d'annoncer de gros investissements: 152 646 000 $ seront consacrés d’ici 2022 à l'entretien et l'amélioration de son réseau routier dans la région de la Mauricie.

Les sommes allouées se traduiront par la réalisation de projets concrets et des retombées économiques importantes dans la région. Concrètement, ces sommes seront investies comme suit: 72,8 M$ pour des chaussées en bon état; 66,6 M$ pour des structures en bon état et 13,2 M$ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

Parmi les projets annoncés se trouvent: l’asphaltage de près de 75 kilomètres sur les autoroutes 40 et 55, et de près de 40 kilomètres sur la route 155; le réaménagement de l’intersection de la route de Saint-Sévère et du chemin des Acadiens, à Yamachiche et le remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40, à Trois-Rivières.

« Investir massivement dans nos infrastructures, c’est assurer des déplacements plus sécuritaires, plus efficaces et plus fluides pour tous les Québécois et Québécoises, a affirmé François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie. Maintenir en bon état et améliorer vos infrastructures est une priorité pour votre gouvernement et c’est pourquoi nous investissons massivement. »

« La région de la Mauricie possède un vaste réseau routier qui est essentiel à notre développement économique et social, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. Ces investissements permettront d’améliorer nos déplacements, mais aussi de contribuer à la création et au maintien d’emplois. »