Budget participatif citoyen : Nicolet accorde une place spéciale à la jeunesse

La mairesse Geneviève Dubois a procédé au lancement de la quatrième édition du budget participatif. Pour 2020, Nicolet a ajouté le vote en ligne et la bonification de l’enveloppe jeunesse qui passera de 10 000 $ à 20 000$.

« Après les annonces des villes de Shawinigan et Trois-Rivières ces derniers jours, c’est à notre tour d’annoncer le retour du budget participatif citoyen. En lançant le budget participatif citoyen, nous avons fait le pari qu’il est possible d’intégrer davantage les citoyens dans leur administration publique et nous réalisons que c’est exactement ce qui s’est passé », souligne l'élue.

Une part des dépenses du budget public décidée par les jeunes

Le budget participatif citoyen est un processus démocratique par lequel les citoyens, de 17 ans et plus décident de la façon de dépenser une part d’un budget public. En l’occurrence, 125 000$ sont réservés pour le volet général du budget participatif citoyen. Le conseil municipal renouvelle la mise en œuvre du volet jeunesse, mais à la suite d’une recommandation du comité jeunesse, une majoration du montant pour atteindre un maximum de 20 000 $ a été accordée.

Ce volet est réservé à des jeunes nicolétains, âgés entre 12 et 16 ans. Cette démarche de consultation est basée sur l’implication des citoyennes et des citoyens de tout âge et toute horizon. La première étape consiste à générer des idées de projets (du 4 mars au 17 avril). Ensuite, un processus de bonification des idées s’enclenche pour permettre des discussions citoyennes et des rencontres avec les intervenants municipaux pouvant répondre aux questions.

Puis, les porteurs d’idées sont amenés à rassembler l’information permettant l’analyse technique, juridique et financière de leur projet. Par la suite, les Nicolétains seront appelés à voter afin d’identifier le projet qu’ils souhaitent voir se réaliser. À la toute fin du processus, le conseil municipal entérinera par résolution le choix des citoyens pour chaque volet. La ville souhaite la réalisation d’un projet d’investissement en équipement ou aménagement d’intérêt général et à visée collective.

Vote en ligne pou un seul projet coup de coeur

Des changements marqueront aussi l’édition 2020 avec la mise en place du vote en ligne. En effet, à la suite d’une réflexion de l’équipe municipale, les citoyens et citoyennes pourront voter à partir de la plateforme numérique du budget participatif citoyen. Un processus rigoureux a été mis en place afin de réaliser ce processus de votation.

Par ailleurs, les citoyens et citoyennes ne pourront voter que pour un seul projet coup de cœur par catégorie et un seul projet sera réalisé par volet. Cette décision a été prise en tenant compte de la grande charge de travail que cela demande à l’équipe administrative et aux porteurs de projets.

Pour les personnes qui ne souhaitent pas déposer un projet, mais qui souhaitent tout de même s'impliquer dans le Budget participatif citoyen, les Services à la communauté souhaitent s’adjoindre des citoyens pour former un comité de pilotage. Un appel à tous est ainsi lancé aux résidents âgés de 16 ans et plus. Il est possible de soumettre sa candidature par courriel [email protected] ou par téléphone au 819 293-6901, poste 1702.