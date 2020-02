Shawinigan: bientôt le lancement du budget participatif citoyen

La Ville de Shawinigan lance une fois de plus cette année le projet de budget participatif citoyen et invite les citoyens intéressés à déposer des projets à participer à une rencontre d’information citoyenne le jeudi 13 février prochain.

« Ça a été une belle réussite l’an dernier, grâce à la participation de plusieurs promoteurs de projets et de nombreux citoyens qui ont voté pour leurs projets coup de cœur. Il était donc tout naturel de revenir avec ce projet porteur cette année encore » indique le maire Michel Angers.

« Comme c’est la Ville qui va réaliser les deux projets gagnants 2019, les équipes municipales ont pris le temps de s’approprier les projets et des rencontres de suivi avec les promoteurs sont en cours, en vue du dépôt des appels d’offre pour leur réalisation », poursuit explique le maire Michel Angers. Pour l’année 2020-2021, les montants maximum alloués sont les mêmes que l’an dernier : 200 000 $ pour le volet grand public et 50 000 $ pour le volet vert.

Comité de pilotage 2020 nommé par le conseil

Le comité est composé de quatre élus, soit Josette Allard-Gignac, Jacinthe Campagna, Claude Grenier et moi-même, de quatre citoyens, soit Alexandre Audet, Diane Bergeron, Gaston Bouffard et Jessica Lachance, de même que de cinq employés municipaux, soit Karine Beaulé-Prince, Mélissa Bouchard, Philippe Lemieux-Plante, Luc Mélançon et Odile Tessier. La conseillère du district de la Rivière et présidente de la commission sur les communications et les relations avec les citoyens Nancy Déziel souligne: « Le mandat du comité de pilotage est d’accueillir toutes les idées de projets et de s’assurer qu’ils respectent les critères d’admissibilité,

sans porter aucun jugement sur la pertinence ou la valeur des projets. »

Qui peut présenter des projets?

Tous les citoyens de Shawinigan de 18 ans et plus peuvent présenter des projets, sur présentation d’une preuve de résidence, à l’exception des employés municipaux et des membres du conseil municipal et du comité de pilotage.

Dates importantes à retenir :

13 février 2020 : Rencontre d’information citoyenne;

17 février au 9 avril 2020 : Période de soumission des projets;

29-30 avril 2020 : Ateliers de bonification des projets sur rendez-vous;

1er mai au 21 août 2020 : Analyse de faisabilité et bonification des projets par les promoteurs;

1er septembre 2020 : Annonce des projets soumis au vote du public

7 au 25 septembre 2020 : Vote du public

13 octobre 2020 : Annonce des projets gagnants

Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, consultez le site internet de la Ville de Shawinigan. Il est également possible de communiquer avec le Service aux citoyens au 819 536-7200 ou à

[email protected]